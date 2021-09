Luz García, La gente idealiza el amor | Es Temprano Todavía

Es Temprano Todavía. Transmitido por Color visión en vivo

Por: Luz Colmenares / Color visión

Una imagen fresca, jovial y a la vanguardia. Eso vemos constantemente en Luz García.

La bella presentadora, muy cuidadosa de su imagen, siempre cuidando de su figura; muestra que dentro del mundo de la televisión, posicionarse implica un esfuerzo, en todos los sentidos.

La presentadora de televisión, quien vuelve con el famoso reality “Los Cuerpos Hot” se siente extremadamente complacida con este proyecto. “Siempre es maravilloso, siempre he creído en reinventarnos para llevar un contenido diferente a la audiencia” señaló.

Actualmente, García es la conductora de The Voice Dominicana. Al respecto asegura que “es un proyecto maravilloso, que ha creado ese match con la audiencia dominicana. No solo ves las grandes voces, sino la parte humana y las historias detrás de cada uno de esos artistas”. Este proyecto, una producción ejecutiva de Procapital, se encuentra como líder de audiencia los días domingos, y ha ganado popularidad entre los dominicanos.

También te puede interesar:

Ovandy Camilo, demuestra lo bueno que es su paladar en Es Temprano Todavía

Acerca de su vida sentimental, García aclara que no está casada, ni tiene novio. “Si hay pretendientes pero no ha llegado el indicado. De hecho soy una mujer muy apasionada, creo en el amor, pero creo también en la química y en el instinto animal. Creo que las personas idealizan y sublimizan el amor, y ha pasado que hay personas con muchos atributos, pero al intentarlo no hay química”. La presentadora señala que en esta etapa de su vida hay cosas que no tolera, incluyendo las relaciones incompletas.

Con relación a las críticas que han hecho de su persona, García explica que es una persona muy diplomática ante la opinión pública, y su enfoque se centra en su crecimiento profesional. “No soy quien para juzgar a nadie, pero a diferencia de mi vida pública, en mi vida cotidiana y privada soy muy frontal” asegura.