Luis Dicent dice ha saludado a Valentina Rosario “dos veces o tres”

Por Noticias SIN

SANTO DOMINGO.- Así respondió el director suspendido de la Lotería Nacional, Luis Michel Dicent, a las confesiones de la presentadora, Valentina Rosario, a la Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo a Rosario, le ofrecieron dos millones de pesos para participar en el fraude del primero de mayo, de los cuales sólo recibió 22 mil.

Valentina Rosario narró todos detalles del fraude en los interrogatorios ante el Ministerio Público, a los que tuvo acceso Noticias SIN.

Ante estas declaraciones, Dicent dijo a Noticias SIN que solo saludó a Rosario dos veces o tres en lo que llevaba en la administración de la institución.

“Quién sabía, pero yo te digo algo, si ella dice eso, la historia lo va demostrar, con esa joven para que usted sepa, por un tema hasta de cuidado con el tema de mujeres y lo que se decía ahí, en esos salones y toda esas cosas, yo particularmente creo que la saludé, dos veces o tres”, dijo.

Explicó que la saludó dos veces cuando entró a la Lotería y la otra cuando se destapó el supuesto entramado.

“La salude dos veces cuando entré a la Lotería y una vez ahora cuando pasó lo que pasó, que yo particularmente quería verle la cara, donde ella me lloró a mí y me dijo a mí que ella no tenía nada que ver con eso, y yo le dije claramente, mira si tu no tiene nada que ver con eso, la justicia demostrará los casos, pero ahora me estoy acabando de desayunar”.

Dijo que Dios pasará balance sobre la situación y que él no saldrá corriendo a ningún lado para enfrentar lo que tenga que enfrentar.

“Yo lo que puedo decir, Dios pasará balanza, yo estoy aquí, no voy a salir corriendo para ningún lado, no tengo porque hacerlo y me gustaría cuando ella me vea la cara que me lo diga el por qué, yo ni mal la trate nunca, ni siquiera razones le di para hacer eso”.

El suspendido administrador expresó que “yo voy a enfrentar lo que tenga que enfrentar, porque mis hijos no se van avergonzar de mí nunca”.