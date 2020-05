Los Obama, Lady Gaga y BTS participarán en la graduación virtual de YouTube

Con el título “Dear Class of 2020” (Querida clase de 2020), la plataforma YouTube y los invitados organizarán una graduación digital para todos aquellos estudiantes que no podrán asistir a una celebración por el fin de sus estudios a causa de la actual pandemia del coronavirus.

El evento, que se retransmitirá el 6 de junio, contará con la participación del matrimonio Obama, quienes darán un discurso de graduación.

También intervendrán la activista por los derechos humanos Malala Yousafzai, el exsecretario de Defensa de EE.UU. Robert M. Gates, la exsecretaria de Estado Condoleezza Rice y las estrellas del pop Lady Gaga y BTS.

Además, los surcoreanos BTS darán un concierto posterior como anfitriones de la fiesta posterior al evento de graduación.

Por el momento, también han confirmado su actuación Alicia Keys, Kelly Rowland, Kerry Washington, Chloe x Halle y la protagonista de la serie “Euphoria”, Zendaya.

“La graduación es una tradición esperada por estudiantes y sus familias. Con el estado actual del mundo, YouTube quiere brindar algo de inspiración en forma de una ceremonia virtual”, aseguró en un comunicado Susanne Daniels, directora global de contenido de YouTube.

No se trata del único evento de graduación virtual que se celebrará en Estados Unidos.

#DearClassof2020, we know how hard you’ve worked to make it to graduation so we want to celebrate you. Join us and a few friends in a Graduate #WithMe livestream event. From commencement speeches to musical performances, this one’s for you! June 6, https://t.co/dL6UgwLFWL pic.twitter.com/UakYWz4Q05