Los muertos por COVID-19 en todo el mundo superan la barrera de los 560.000

En las últimas dos jornadas se alcanzaron tasas récord de infecciones, en torno a 220.000 nuevos casos diarios a nivel global, aunque el número de muertos por día se mantiene estable en torno a los 5.000, como en los pasados dos meses.

América concentra casi la mitad de los casos, 6,4 millones, seguida de Europa, que se aproxima a los 3 millones, y Oriente Medio con 1,2 millones de contagios.

La lista de países más afectados la sigue encabezando Estados Unidos, con más de 3 millones de infecciones, seguida de Brasil, India, Rusia, Perú, Chile y México, que adelantó en las últimas horas a Reino Unido como el séptimo país con más contagios.

También destaca el hecho de que España ha salido del grupo de 10 países más afectados en el mundo en cuanto a número de casos, en el que estuvo durante unos tres meses, al ser adelantada por Sudáfrica e Irán y bajar a la undécima posición.

España continúa sin embargo en el séptimo puesto en la lista de países con más muertos, al haber registrado más de 28.000.

.@WHO is proud to partner with @CEPIvaccines and @gavi to support low- and middle-income countries to access #COVID19 vaccines once they’ve been developed. Only together, can we stop this pandemic and save lives and livelihoods.https://t.co/SGxyr8mDG3