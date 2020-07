Los fallecidos por COVID-19 en el mundo ascienden a 569.000

Los casos diarios en las últimas 24 horas ascendieron a 215.000, una cifra ligeramente menor a los más de 230.000 registrados en jornadas anteriores. Los fallecidos a nivel global ascienden a 569.000.

América concentra 6,7 millones de infecciones, mientras que Europa es la segunda región más afectada con 2,9 millones, seguida de Oriente Medio (1,3 millones), el sur y sureste de Asia (1,1 millones), África (477.000) y Asia Oriental-Pacífico (245.000).

Las curvas de nuevas infecciones siguen mostrándose en fase ascendente tanto en el continente americano como en el sur de Asia y en África, siendo más estables en el resto de regiones.

Estados Unidos, con 3,2 millones de casos, 134.000 muertos y sin haber llegado al pico de infecciones, se mantiene como el país más afectado, seguido de Brasil, la India, Rusia, Perú, Chile, México, el Reino Unido, Sudáfrica e Irán, teniendo en cuenta el número de contagios.

En las estadísticas de fallecidos preocupa el rápido aumento de las cifras en México, que ya es el cuarto país con más muertes (35.000) sólo por detrás de EEUU, Brasil y el Reino Unido.

Solidarity is the key ingredient to fight #COVID19 . I am glad that the European nations: France, Germany, Luxembourg, Switzerland & Austria are leading by example. Together, we can stop the virus from spreading, save lives & build back better! #BastilleDay https://t.co/hcwkb0BXvC

There will be no return to the “old normal” for the foreseeable future. But there is a roadmap to a situation where we can control #COVID19 and get on with our lives. No matter where a country is in its epidemic curve, it is never too late to take decisive action. https://t.co/qz4s8KWsYV pic.twitter.com/qxd3tsgAuf