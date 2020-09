Los casos globales de coronavirus se elevan a 31,6 millones

Las muertes en el planeta se elevan a 972.221, 4.500 más que en la jornada anterior, y al actual ritmo se podría superar la barrera del millón de fallecimientos durante la próxima semana.

Estados Unidos sigue siendo el país con mayor número de casos, 6,8 millones, pero sigue creciendo a un ritmo más rápido la cifra de pacientes en India, ya 5,7 millones, mientras que Brasil se sitúa en tercera posición con 4,5 millones y Rusia es cuarta con 1,1 millones.

América se mantiene como la región más afectada, con 15,8 millones de casos, la mitad del cómputo global, seguida del sur de Asia con 6,4 millones de infecciones, y de Europa, con 5,3 millones.

Tras Colombia se sitúan en sexta posición el territorio peruano, con 776.000 positivos, México con 705.000, Sudáfrica con 663.000, Argentina con 652.000, y España es décima con más de 640.000, siempre según las estadísticas de la OMS.

La curva de contagios de EEUU podría estar indicando la entrada en un tercer pico de infecciones en ese país, mientras que parece ir en claro descenso en todos los países latinoamericanos mencionados excepto en Argentina, donde sigue al alza.

