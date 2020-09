Los casos de coronavirus a nivel mundial alcanzan los 28,9 millones

En la última jornada se han registrado 233.224 nuevos casos confirmados a nivel mundial, una cifra significativamente más baja que en la víspera (unos 70.000 casos menos).

Las muertes por coronavirus totalizan las 921.801, lo que representa un aumento de 4.384 decesos con respecto a los reportados en la víspera.

La India se mantiene como el país más afectado por el número de contagios diarios y los más de 92.000 casos que ha reportado a la OMS en las últimas 24 horas corresponden a la media de los últimos días.

Con más de 40.000 casos le sigue Estados Unidos, y con 33.500, Brasil, mientras que España, Argentina y Francia ocupan las posiciones siguientes por número de infecciones diarias, superando las 12.000, las 10.700 y las 9.600, respectivamente.

También por decesos, la India resulta actualmente la más afectada, con 1.136 fallecimientos por COVID-19 reportados en la última jornada.

"But many of the countries that have done well are those that have learned from previous outbreaks like SARS, MERS, H1N1, Ebola & others. That “muscle memory” has prepared them for this pandemic.

Now the whole world must develop the same muscle memory"-@DrTedros #AWorldInDisorder