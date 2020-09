En la última jornada se han registrado 296.032 nuevos casos confirmados a nivel mundial.

Las muertes por coronavirus totalizan las 871.166, lo que representa un aumento de algo más de 6.000 decesos con respecto a los reportados en la víspera.

El epicentro de la pandemia se ha trasladado a India, que reportó más de 86.000 casos en las últimas 24 horas, a la que sigue Estados Unidos, con 44.563; y Brasil con 43.773 casos.

When staying at a hotel follow these to protect yourself & others during #COVID19:

✅Clean your 🖐️ frequently

✅🤧cover a sneeze/cough with a tissue/bent elbow

✅Maintain at least 1 metre distance from others

✅Always follow guidance provided by the hotelhttps://t.co/qzO1xvLDE1 pic.twitter.com/VveZXPBT2I