lo que todos debemos saber sobre sexualidad y salud

Se suele pensar que el hecho de tener mucho sexo equivale a una salud sexual plena, aunque el erotismo y los sentidos juegan un papel importante, esto tiene que ver más con la sensación que nos produce, es decir, si el sexo nos produce displacer ó sensación de malestar no es sano.
De esta forma es difícil dar una norma sobre lo que es normal y lo que no. Lo importante a tener en cuenta es que la sexualidad se considera sana cuando nos aporta bienestar y podemos disfrutarlo a nivel físico, psicológico y emocional.
No podemos negar que el sexo forma parte importante de nuestra salud física y emocional, lo que implica desarrollar la capacidad de aceptar y disfrutar de nuestra sexualidad.
Veamos algunos beneficios del sexo para nuestra salud:
- Fortalece el sistema inmunológico, las personas sexualmente activas tienden a enfermarse menos, siempre teniendo cuenta consideraciones básicas como la protección y la comunicación con la pareja.
- Disminuye la presión arterial, y esto se refiere al sexo específicamente y no a la masturbación.
- Aumenta la libido, como causa y efecto; las personas que más practican sexo lo disfrutarán cada vez más
- Reduce las probabilidades en hombres de sufrir cáncer de próstata.
- Reduce el estrés, sólo por estar en la intimidad con tu pareja relaja y disminuye la ansiedad.
- Representa un ejercicio, no llega al punto de andar en bicicleta o trotar pero si activa nuestra cuerpo.
Ahora veamos algunas recomendaciones para mejorar nuestra salud sexual:
- Elimina el azúcar refinada, esto aumentará tu nivel de energía.
- Tomar los minerales diarios recomendados disminuirá el estrés y aumentará la libido.
- El yoga te ayudará a controlar la respiración y mejorar la postura.
- Coma vegetales, estos ayudan a desintoxicarse y aumentan el impulso sexual.
Para terminar podemos decir que el sexo no representa una competición ni obtención de medallas ó premios, se relaciona a la acción de dar y recibir placer teniendo en cuenta algunas normas básicas: debe ser de mutuo acuerdo, seguro y responsable.
