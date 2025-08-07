Quantcast
26.1 C
Santo Domingo
jueves 07 agosto 2025

Lo que todos debemos saber sobre sexualidad y salud

Estilo de VidaSalud
Última actualización:
lo que todos debemos saber sobre sexualidad y salud
lo que todos debemos saber sobre sexualidad y salud

Se suele pensar que el hecho de tener mucho sexo equivale a una salud sexual plena, aunque el erotismo y los sentidos juegan un papel importante, esto tiene que ver más con la sensación que nos produce, es decir, si el sexo nos produce displacer ó sensación de malestar no es sano.

De esta forma es difícil dar una norma sobre lo que es normal y lo que no. Lo importante a tener en cuenta es que la sexualidad se considera sana cuando nos aporta bienestar y podemos disfrutarlo a nivel físico, psicológico y emocional.

No podemos negar que el sexo forma parte importante de nuestra salud física y emocional, lo que implica desarrollar la capacidad de aceptar y disfrutar de nuestra sexualidad.

Veamos algunos beneficios del sexo para nuestra salud:

  • Fortalece el sistema inmunológico, las personas sexualmente activas tienden a enfermarse menos, siempre teniendo cuenta consideraciones básicas como la protección y la comunicación con la pareja.
  • Disminuye la presión arterial, y esto se refiere al sexo específicamente y no a la masturbación.
  • Aumenta la libido, como causa y efecto; las personas que más practican sexo lo disfrutarán cada vez más
  • Reduce las probabilidades en hombres de sufrir cáncer de próstata.
  • Reduce el estrés, sólo por estar en la intimidad con tu pareja relaja y disminuye la ansiedad.
  • Representa un ejercicio, no llega al punto de andar en bicicleta o trotar pero si activa nuestra cuerpo.

Ahora veamos algunas recomendaciones para mejorar nuestra salud sexual:

  • Elimina el azúcar refinada, esto aumentará tu nivel de energía.
  • Tomar los minerales diarios recomendados disminuirá el estrés y aumentará la libido.
  • El yoga te ayudará a controlar la respiración y mejorar la postura.
  • Coma vegetales, estos ayudan a desintoxicarse y aumentan el impulso sexual.

Para terminar podemos decir que el sexo no representa una competición ni obtención de medallas ó premios, se relaciona a la acción de dar y recibir placer teniendo en cuenta algunas normas básicas: debe ser de mutuo acuerdo, seguro y responsable.

[adace-ad id=»89127″]

Sigue Color Visión 9, Suscríbete en YouTubeFacebook InstagramTwitter Recibe Nuestro Boletín Semanal

ADEMÁS

más contenido interesante

color-vision-dominicana-canal-9

El canal del Talento Dominicano, donde encontraras buena programación en vivo, noticias, deportes, estilo de vida, concursos, nuestros programas grabados y mucho más.

[email protected]

REPÚBLICA DOMINICANA

POLÍTICAS DE COOKIES

POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Contenidos

HISTÓRICO DE PROGRAMAS

AeroMundoClases de Cocina con JacquelineDominicana's Got TalentLa guerra de los SexosLideresTras el Escenario