lo que todos debemos saber sobre sexualidad y salud

Se suele pensar que el hecho de tener mucho sexo equivale a una salud sexual plena, aunque el erotismo y los sentidos juegan un papel importante, esto tiene que ver más con la sensación que nos produce, es decir, si el sexo nos produce displacer ó sensación de malestar no es sano.

De esta forma es difícil dar una norma sobre lo que es normal y lo que no. Lo importante a tener en cuenta es que la sexualidad se considera sana cuando nos aporta bienestar y podemos disfrutarlo a nivel físico, psicológico y emocional.

No podemos negar que el sexo forma parte importante de nuestra salud física y emocional, lo que implica desarrollar la capacidad de aceptar y disfrutar de nuestra sexualidad.

Veamos algunos beneficios del sexo para nuestra salud:

Fortalece el sistema inmunológico, las personas sexualmente activas tienden a enfermarse menos, siempre teniendo cuenta consideraciones básicas como la protección y la comunicación con la pareja.

Disminuye la presión arterial, y esto se refiere al sexo específicamente y no a la masturbación.

Aumenta la libido, como causa y efecto; las personas que más practican sexo lo disfrutarán cada vez más

Reduce las probabilidades en hombres de sufrir cáncer de próstata.

Reduce el estrés, sólo por estar en la intimidad con tu pareja relaja y disminuye la ansiedad.

Representa un ejercicio, no llega al punto de andar en bicicleta o trotar pero si activa nuestra cuerpo.

Ahora veamos algunas recomendaciones para mejorar nuestra salud sexual:

Elimina el azúcar refinada, esto aumentará tu nivel de energía.

Tomar los minerales diarios recomendados disminuirá el estrés y aumentará la libido.

El yoga te ayudará a controlar la respiración y mejorar la postura.

Coma vegetales, estos ayudan a desintoxicarse y aumentan el impulso sexual.

Para terminar podemos decir que el sexo no representa una competición ni obtención de medallas ó premios, se relaciona a la acción de dar y recibir placer teniendo en cuenta algunas normas básicas: debe ser de mutuo acuerdo, seguro y responsable.

