El Show del Mediodía. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color visión

Con llanto y una gran tristeza Cuco Valoy lamenta la partida física de Augusto Guerrero.

Cuco Valoy: No puedo hablar mucho la tristeza me ahoga el alma, el cariño de Augusto Guerrero estará conmigo por lo que me queda de vida. Entérate de esto y mucho más en El Show del Mediodía