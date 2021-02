Llegan primeras 20mil dosis de vacunas a RD | Hoy Mismo

Hoy Mismo. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color visión

Ya en el país las primeras dosis de la vacunas Covidshield, fabricadas por AstraZeneca / Oxford en la india. Fueron recibidas 20mil dosis de 110 mil que fueron pedidas y se espera hoy 16 de febrero se comience el proceso de vacunación en el Hospital Ramón de Lara con los Médicos.

El presidente expresó se espera continúen llegando en el transcurso de los días las demás vacunas, y pide a ciudadanía no tener miedo y proceder a vacunarse. Vice presidenta explicó porque la vacuna no puede ser comercializada por entidades privadas, ya que las vacunas solo se las venden a naciones no a empresas. Presidente Abinader asegura más del 40% no confía en vacunarse, y le exhorta se más confiado y vacunarse. Hoy Mismo

Resumen Informativo 16Feb | Hoy Mismo