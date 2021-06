Lista la logística para jornada de vacunación comunitaria

- Advertisement -

El ministro de Salud dijo que esos puntos antes mencionados poseen los indicadores más altos de positividad.

La jornada tendrá lugar desde este jueves 3 hasta el domingo 6 del presente mes de junio y contará con el apoyo integral del personal de las instituciones públicas del Estado Dominicano que agotarán una estrategia de distribución y logística para obtener resultados factibles.

El ministro de Salud llamó a la población a integrarse, ya que solo con la vacunación, uso de mascarillas, distanciamiento físico y lavado de manos constante, se podrá combatir de manera efectiva el coronavirus y reducir el nivel de contagio que persiste en estos momentos en el país.

La vacuna no duele, no enferma y no mata; ¡el COVID-19 sí! Vacúnate durante la Jornada de Vacunación Especial que estará visitando tu sector.



El tiempo es ahora, #VacúnateYa

