Líderes de América invitan a Abinader a promover unidad regional

El mismo Abinader, del opositor Partido Revolucionario Moderno, y quien le ganó al oficialista Gonzalo Castillo, del Partido de la Liberación Dominicana, agradeció en su cuenta de Twitter las frases de apoyo de quienes serán sus colegas.

Con ellos coincidió en que “el sistema democrático dominicano salió fortalecido” tras los comicios a los que fueron convocados 7,5 millones de ciudadanos, que aprovecharon asimismo para renovar la Cámara de los Diputados y el Senado.

Con más del 92 % de los colegios computados, el recuento otorga el 52.40 % a Abinader, frente al 37.68 % de los sufragios obtenidos por el aspirante del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, quien reconoció su derrota la noche del domingo.

VOCES A FAVOR DESDE LA OEA

A través de la misma red social, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, reconoció que “el pueblo dominicano salió a votar en condiciones complejas en medio de la pandemia y ha hecho escuchar su voz”.

Al tiempo, envió un saludo a los miembros de la Misión de Observación del organismo que monitorearon las votaciones y les expresó su “reconocimiento” por la “valentía y compromiso” en el cumplimiento de la labor.

Precisamente, el jefe de la misión de la OEA en República Dominicana, el expresidente chileno Eduardo Frei, destacó lo que ocurrió en la jornada, a la que calificó de “cívica” y “ejemplar”.

Sin embargo, Frei subrayó que se constataron “prácticas perniciosas” como “la compra de votos, la entrega de dádivas y la participación política gubernamental”, que fueron cometidas “por parte de las diferentes fuerzas políticas” y “generan inequidad en la contienda”.

MÁS SEGURIDAD Y PROSPERIDAD

Los aplausos se sintieron también desde Estados Unidos, cuyo Gobierno mostró su disposición para “seguir trabajando conjuntamente” con la Administración que asuma Abinader y promover de ese modo “la seguridad y prosperidad económica”.

En un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, sostuvo que la labor conjunta pretende “garantizar la democracia para los ciudadanos de América Latina y el Caribe” ya que “República Dominicana y Estados Unidos son amigos y vecinos con un compromiso con los valores democráticos y el Estado de derecho”.

En la necesidad de mejorar la seguridad coincide Jovenel Moise, presidente de Haití, país con el que República Dominicana comparte la isla La Española.

