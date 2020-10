Lewis Hamilton gana GP de Eifel y empata récord de Michael Schumacher

Hamilton arrancó detrás de su coequipero de Mercedes Valtteri Bottas, pero se puso al frente cuando el finlandés se abrió en la vuelta 13. Bottas se retiró por un problema en el auto cinco vueltas después. Hamilton superó cómodamente a Max Verstappen de Red Bull luego de que un safety car amontonó a los pilotos casi al final de la carrera.

El británico se llevó la victoria cinco segundos por arriba de Verstappen, con el tercer sitio para Daniel Ricciardo en el primer podio de Renault desde 2011.



Otro récord cayó cuando Kimi Raikkonen empezó su carrera número 323, superando la marca impuesta por Rubens Barrichello desde 1933 hasta 2011.

Raikkonen terminó en el 12do sitio luego de recibió una penalización de tiempo tras chocar con George Russell y provocar que el piloto de Williams hiciera un trompo. Russell se retiró por un pinchazo poco después.

Feeling really honoured to be mentioned in the same likeness as a driver like Michael. What happened today is beyond my wildest dreams. I can’t express how grateful I am to all the fans, and to my amazing team for being with me on this journey. This is for us #91 pic.twitter.com/ZXaq17qd06