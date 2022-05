Leonel Fernández reacciona ante el comentario del presidente Luis Abinader

- Publicidad -

Por: José Morón / Color visión

SANTO DOMINGO.- Leonel Fernández reaccionó ante el comentario que hizo el presidente Luis Abinader, luego de que lo mandara a utilizar el famoso buscador de Internet Google para “que recuerde” como fue su gestión cuando dirigió los destinos de la nación. Esto ante las críticas que el expresidente vertió a algunas de sus ejecutorias.

Fernandez dijo que no está permanentemente acudiendo a Google para no sufrir una sobrereacción emocional y no sentir la tensión.

