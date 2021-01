Leonel Fernández: «Decisión de JCE es injusta, irregular y no apegada a la Constitución»

SANTO DOMINGO.- Luego de la resolución de la Junta Central Electoral (JCE), donde establece que el partido Fuerza del Pueblo queda como minoritario ante la contribución económica del Estado, el expresidente de la República Leonel Fernández dijo que la decisión es «injusta, irregular y no apegada a la Constitución».

«Nosotros creemos que no solamente se le ha afectado a la Fuerza del Pueblo con esa decisión injusta e irregular que ha tomado la Junta Central Electoral sino que se ha afectado a 23 partidos de la República Dominicana. Nosotros no pedimos favor, no pedimos privilegio y no aceptamos nada que no nos corresponda pero lo que sí nos corresponde lo vamos a buscar y vamos a insistir para corregir el error que se ha cometido», expresó.

Puntualizó que van a someter un recurso en la JCE y que van continuar recurriendo en otras instancias de ser necesario.

«Si la fuerza del Pueblo obtuvo el 5% o más a nivel presidencial, no importa que no lo haya obtenidos a nivel congresual, porque el criterio debe ser lo que más favorezca al titular del derecho. Por lo tanto consideramos la decisión de la JCE injusta, irregular y que no está apegado a lo que establece», dijo Fernández.

El partido Fuerza del Pueblo (FP) solo alcanzó el 4.54%.

El exmandatario expresó estás palabras en el día de hoy durante un acto de juramentación donde exclamó que «las elecciones no se ganan con recursos, se ganan con el apoyo del pueblo. No solo somos el partido de las próximas elecciones, sino que somos el partido de las próximas generaciones».

“La Fuerza del Pueblo lo que tiene que hacer es ganarse el corazón del pueblo dominicano, el corazón de los artistas, el corazón de los trabajadores, de las amas de casa, de todo lo que representa el pueblo dominicano, pero seguiremos luchando para que se reconozcan nuestros derechos, porque es un derecho que también nos fue conferido por el pueblo dominicano”, agregó.