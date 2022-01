El Show del Mediodía. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color visión

Santa Arias retira querella contra Alexis Villalona según su Abogado

“Estoy viva gracias a Dios, él está preso y su familia está sufriendo y mi familia también… él me ha perdido perdón y yo lo acepto y no me arrepiento”.

¿Cuánto le pagaría a Santa Arias ara retirar querella contra Alexis Villalona?

Entérate de esto y mucho más en El Show del Mediodía

«No hubo dinero», dice Alexis Villalona por el retiro de la querella en su contra por agresión