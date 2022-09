¿ Las vasectomías son reversibles?

Si estas pensando en esta opción ,revisa la opinión de los expertos

Por:Francisco Rodríguez

La vasectomía es una cirugía para cortar los conductos deferentes, que son los que llevan los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra,para evitar que los espermatozoides salgan de los testículos y un hombre no pueda embarazar a una mujer.

Este procedimiento tiene una tasa de error del 0,15 por ciento cuando se trata de prevenir el embarazo, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés). Esto lo hace un método muy eficaz para el control del embarazo.

Las vasectomías son, por lo general, reversibles. Según investigaciones científicas alrededor del 81 por ciento de los pacientes que decidieron revertir la función recuperaron su fertilidad.

Hay muchos factores que inciden en el éxito de la reversión, por ejemplo, si la pareja del paciente es menor de 35 años y si además el procedimiento se realizaba dentro de los 10 años siguientes a la vasectomía, aumentan las probabilidades de éxito del embarazo, por otra parte, si el hombre es un fumador, las tasas se reducen.

Debido a que la función es reversible, pero hay factores que no pueden garantizar el éxito si estás seguro de que no quieres tener hijos, pero te angustia la permanencia de una vasectomía, o te preocupa que puedas arrepentirte de la decisión, otra opción es preservar un poco de esperma en un banco de semen, lo cual no es invasivo y permite tener un plan b, por aquello de que la vida da muchas sorpresas y con la evolución podemos cambiar de parecer.

También te podría interesar saber sobre ¿Cuales son los beneficios de la cerveza?