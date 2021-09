Las herederas del trono, el futuro de las Reinas del Caribe está asegurado

Por: Noticias SIN / Color visión

El novel talento está en todas posiciones: Geraldine González (Central) Madelline Guillen, (salidora) Yaneiris Rodríguez y Larismel Martínez (libero) Natalia Martínez (Opuesto), Angélica Hinojosa (central) y Estefany Rabbit (central) son solo algunas del talento que viene desarrollándose en el proyecto que eficazmente dirige Cristóbal Marte.

SANTO DOMINGO.- El proyecto de selecciones nacionales de voleibol femenino luce con un futuro prometedor y es que casi una decena de jugadoras tienen el talento para estar en la categoría mayor y solo es cuestión de tiempo para que veamos en cancha un equipo completamente distinto al de hace tres años.

De hecho muchas de ellas ya han sido miembros del equipo principal de las Reinas del Caribe y el ejemplo más reciente lo tuvimos en la pasada copa continental de Norceca donde el seleccionado criollo contó con 8 jugadoras de la categoría sub 20 y sub 23.

Ese grupo, junto a las ya establecidas Gaila González, Brayerlin y Jineiris Martínez prometen dar continuidad al proyecto de las Reinas del Caribe, el equipo de voleibol femenino más exitoso en toda el área centroamericana y del caribe en los últimos 15 años.

La República Dominicana ha sido campeón continental en las principales categorías menores, sub 18, sub 20 y sub 23; ha sido un trabajo constante, no de un día, ni de un torneo, así que el dominio en aérea no es fortuito.

El proceso de renovación del equipo nacional de voleibol se ha venido dando naturalmente, pero el hecho de que la capitana Priscila Rivera se retirará cuando termine la copa panamericana en este mes y que existen varias jugadoras como Annerys Valdéz y Gina Mambrú que podrían estar viviendo sus últimos torneos con el equipo, no es motivo de mucha preocupación para el director técnico Marcos Kiew.

“Es un grupo que estamos trabajando hace mucho, un grupo de 24 jugadoras y siempre usamos algunas de las que están en mejores condiciones para los eventos” comenta el entrenador brasileño

La mayoría de esas jóvenes jugadoras fue parte del equipo que fue campeón mundial juvenil en el 2015, fueron sub campeonas mundiales en sub 18 y son jugadoras que hemos estado siguiendo hace mucho agregó el técnico a la pregunta sobre las jugadoras Natalia Martínez, Geraldine González y Madelline Guillen.

“Se está dando un ciclo natural”, terminó diciendo Kiew.

El grupo de jugadoras jóvenes tiene una ventaja, se conocen muy bien, ya que están juntas desde las categorías menores, además de que la mayoría de ellas ha tenido alguna experiencia en el equipo grande.

“Estoy feliz de estar con jugadoras que son reconocidas en el todo mundo y jugar con ellas es un orgullo”, comenta la opuesta Madelline Guillen quien fue parte del equipo que consiguió el Oro en a finales del mes pasado en el torneo continental Norceca.

Guillen que junto a Geraldine González fueron las jugadoras que más minutos aportaron en el torneo de ese grupo joven que fue México le da créditos a la unión que tienen las veteranas y las jóvenes.

“Estoy completamente agradecida del entrenador y mis compañeras que siempre han estado enseñándome lo que tienen años practicando como es el caso de Bethania y Priscila dos de las veteranas y me siento muy a gusto con ellas y todo el equipo”, fueron las primeras palabras de la espigada jugadora Geraldine González, quien mide más de dos metros y será el reemplazo de las jugadoras Annerys Valdéz y Lisveth Eve.

Para la joven acomodada Yokaty Pérez ha sido más que una bendición jugar con todas las veteranas.

“Siempre nos dicen lo que estamos haciendo mal y nos aconsejan para que mejoremos; pero también nos aplauden cuando hacemos las cosas bien y eso nos hace sentir bien” dice Pérez que junto a Guillen y González tienen más de 5 años en los niveles juveniles del proyecto.

Para todas las jugadoras jóvenes de la selección el significado de estar siendo ponderadas en algunos torneos grandes es de mucha importancia para ellas, así lo expresa la salidora Natalia Martínez otra atleta que podría estar descollando pronto, incluso a nivel internacional.

“Venimos desde el infantil y venimos preparándonos para cuando nos den la oportunidad, si es la voluntad de Dios de hacerlo y representar a nuestro país con honor como lo han hecho ellas por tanto tiempo”, dice Natalia al ser entrevista por Noticias SIN

Una de las jóvenes centrales del equipo, Angélica Hinojosa dice que van a aprovechar todas las oportunidades que se presenten en el equipo y es una visión que comparten todas denominadas herederas del trono, del trono de las Reinas del Caribe.