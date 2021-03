Las Chiquitas llegan a Netflix con remix de ¡Claro que yes!

SANTO DOMINGO.- Netflix hizo uso de la canción viral “Claro que yes”, de un grupo de niñas dominicanas, para promocionar el estreno de su nueva película de comedia “Hoy sí”, protagonizada por Jennifer Garner.

El anuncio fue publicado en las redes sociales de la división latinoamericana del gigante del servicio de streaming este viernes, combinando el video de “Las Chiquitas” cantando y escenas del largometraje.

«’Claro que yes’ – ¡Hoy sí! Remix ¿Ya se estrenó ‘Hoy sí’? CLARO QUE YES. ¿La vas a ver? CLARO QUE YES. ¿Respondiste esto cantando? CLARO QUE YES. YES. YES. YES. YES”, leía parte del mensaje publicado en la cuenta de Netflix Latinoamérica.

También te puede interesar:

Dos muertos tras estrellarse avioneta en Batey Palo Bonito

“Hoy sí”, de una hora y media de duración, cuenta con la participación estelar de Garner además del actor venezolano Edgar Ramírez, Jenna Ortega Julian Terner y Everly Carganilla completando el elenco principal.

“Unos padres que usualmente dicen que no a todo deciden ceder el control a sus hijos por un día, con algunas condiciones, y desatan un sinfín de divertidas aventuras”, dice la sinopsis de la película en la página web de Netflix.