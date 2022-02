Pamela Todo Un Show. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color visión

Mi corazón sigue estando igual de solo que hace siete años, solo he salido con dos personas. Soy una persona celosa, expresó Larimar Fiallo, comunicadora, en Pamela Todo Un Show por Color Visión.

Sobre el Miss República Dominicana reveló que “yo me coroné en el momento por la inmadurez que yo tenía en ese momento, no me lo tomé en serio”.