La verdad sobre Rosalía y Hunter Schafer ¿Un romance secreto?

CNN Español) — Hunter Schafer, actriz de «Euphoria», y la cantante española Rosalía han mantenido un vínculo de amistad por varios años. Y, en una larga entrevista publicada este martes por la revista GQ, Schafer confirmó que salieron durante cinco meses durante el otoño y el invierno boreal de 2019.Ese año, Schafer y Rosalía aparecieron juntas públicamente varias veces. Incluso, cuando la cantante española ganó en 2019 un premio Billboard Women, le dedicó unas palabras a Schafer, quien la acompañaba en la ceremonia. “Gracias por venir esta noche, te quiero mucho”, le dijo Rosalía en esa ocasión.

Schafer confesó que le tomó varios encuentros darse cuenta de que el vínculo iba más allá de una amistad y que, en realidad, estaban teniendo citas románticas.Hace ya varios años que los fans especulaban que Schafer y Rosalía tenían un vínculo amoroso. «Se ha especulado durante mucho tiempo. Una parte de nosotras solo quiere terminar con esto de una vez, y luego otra parte dice: ¡No es asunto de nadie!», dijo.Además, la actriz se refirió a su actual vínculo de amistad con Rosalía.

“Tengo amistades realmente hermosas con personas con las que alguna vez tuve una relación sentimental. (Rosalía) es familia, no importa lo que pase”, comentó.La actriz, que interpreta a Jules en «Euphoria», explicó que había hablado con Rosalía la noche anterior a la entrevista y que la cantautora estaba al tanto de que finalmente confirmaría su pasado amoroso. “Es algo que estoy feliz de compartir. Y creo que ella también se siente así”, agregó.

CNN solicitó un comentario al respecto mediante la disquera y los representantes de Rosalía, pero no ha obtenido una respuesta hasta el momento.Actualmente, Rosalía no ha confirmado que se encuentre en una relación. La compositora e intérprete de “DESPECHÁ” había anunciado la separación de su prometido, el cantante Rauw Alejandro, en julio de 2023.Por su parte, Schafer comentó que está soltera. “En cierto modo todavía me estoy recuperando de lo último”, dijo, refiriéndose a la ruptura con el cantante y actor Dominik Fike, ocurrida el año pasado.

«Quiero asegurarme de que estoy bien en todo momento antes de lanzarme a otra cosa», añadió.Schafer también confesó que todavía está lidiando con el duelo por la muerte de su compañero en «Euphoria» Angus Cloud, quien interpretaba a un narcotraficante bondadoso y quien falleció en julio, a sus 25 años, por una sobredosis accidental. «Nunca antes había tenido un amigo tan cercano y que tuviera mi edad al morir», explicó Schafer. “Es realmente surreal.

No tiene sentido. Y sí, es nuevo. Es un nuevo tipo de duelo”, agregó.“Él era realmente uno de los latidos del corazón de ‘Euphoria’. Siempre son las personas las que son demasiado buenas para el mundo y demasiado puras (…) Era un maldito ángel. Era un sol”, abundó en la amplia entrevista en la que habló además de su carrera profesional y otros temas.La primera temporada de “Euphoria” debutó en HBO en 2019 y la segunda se emitió en 2022. La serie sigue a un grupo de estudiantes de secundaria que navegan por la vida mientras luchan contra la adicción, la sexualidad y la mayoría de edad.

(HBO, como CNN, es propiedad de Warner Bros. Discovery).Se esperaba que la serie, protagonizada por Zendaya, Schafer y Cloud junto con Sydney Sweeney y Jacob Elordi, regresara para una tercera temporada en 2025, pero, según reportes, la producción se retrasó.