La Torre Eiffel reabre tras un cierre de más de tres meses por la pandemia

View this post on Instagram

🇫🇷 J-1 avant la réouverture de la tour Eiffel !!! 😃🙌 Billetterie, mesures sanitaires, conditions de visite… tout ce que vous devez savoir pour bien préparer votre visite durant cet été 👉 Lien dans la biographie ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🇬🇧 D-1 before the reopening of the Eiffel Tower !!! 😃🙌 Online tickets, health measures, visiting experience… everything you need to know to plan a smooth visit this summer 👉 Link in biography ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📷 SETE / Jérôme S. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #EiffelTower #tourEiffel #toureiffelparis #eiffeltowerparis #EiffelOfficielle #Parisjetaime #파리 #topparisphoto #Eiffel #Париж #parismonamour #loves_paris #visitparis #パリ #巴黎 #parismaville #parisweloveyou #igersparis #parigi #프랑스 #フランス #法國 #pariscartepostale #hello_france #франция #parisphoto #paris