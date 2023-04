La Shanty da su opinión sobre La pelea entre la Mami Jordan y La Insuperable

En la noche del pasado viernes, la cantante urbana Indhira Ircania Luna, mejor conocida como La Insuperable, se vió involucrada en un altercado donde las botellas fueron parte del espectáculo en el que también participó la influencer Mary Esther Rodríguez, también conocida como Mami Jordan, en una discoteca de esta ciudad Santo Domingo.

Por Fernanda de la Rosa / Color Visión

A proposito de la difunsion de un video que cirlula en las redes sociales sobre el hecho suscitado en la discoteca esa noche La Shanty deja saber a sus seguidores su opinión en un video que cuenta con casi 100 mil visitas en en unas horas. «La insuperable , No debió ir a Discoteca, donde estaba de Host mami Jordan y lanzar botella, le baja el nivel.» Expreso.

La comunicadora explica que esto afecta la carrera profesional de la intérprete de “Soy Mamá”, debió abstenerse , y no ir donde estaba el personaje irrevente de las redes mejor conocído como Mami Jordan , pues ella baja de nivel artísticamente hablando.

“Los artistas no deberían protagonizar escándalos de ninguna índole , sin importar su género , y menos de este tipo, demuestra falta de inteligencia emocional, y no dà confianza empresarial. Es un punto desfavorable a la hora de futuros y potenciales contratos de eventos y/o proyectos ambiciosos. ¿ O qué pasó con Mozart y su escándalo pasional, y su carrera? Pequeños episodios que se pueden evitar. Haciéndolo por la vía correcta y dejan mejor resultados a mediano y largo plazo.

“ Ella ha logrado el tope de la Fama en su género “ no lo necesita “ . Aún salga un tema nuevo y haya que buscar connotación mediática , o “sonido como dicen” no todos los sonidos convienen y más, gente que ha llevado durante tantos años una carrera ascendente, trabajado para llevar su carrera al tope” ¿ Con hechos como este , bajarla en su segundo? No era necesario y no debió .

Sí, es verdad , tanto cae la gota en la yagua, hasta que hace un ollo”. Es burlona y cuerdera La Mami Jordan , no nos identifica su zozobra y a irrespetado a algunas personas del medio por su exceso de originalidad y peculiar personalidad hasta jocosa y caricatúrezca, pero debió resolver eso hace tiempo y/o por otras vías.

Si se encuentran en la calle , te lo compro . ¡ Fue circunstancial ! El momento es que habla, está bien ¿ Pero ir directamente a la boca del lobo ? ¿ Se pierde más por lo menos ? No era necesario.

Cuando Sé es personaje público ,los hijos están expuestos a burlas y/o a glorias dependiendo de lo que hacen o dejan de hacer los padres. Hay que cuidar eso, también.

Los presentes clientes, que fueron a ese especio privado, y disfrutar su noche, no necesitaban correr el peligro de que se le pegue un botellazo.

Desde la primera vez que La Mami Jordan , apareció revelando con su estilo peculiar , lenguaje Soez , burlón y pintoresco que supuestamente estuvo con la pareja de la artista, Ella debió resolverlo,poner un stop y no pasar a mayores.

La Comunicadora y conductora de televisión @shantyTv recalca, en los comentarios con sus seguidores que la Esposa es ella, y no debió ir al lugar donde trabajababa esa noche su aparente contrincante y rival para crear Caos y conflictos , pues era rebajarse y ella tiene su familia completa feliz y no la va a dejar , entonces , no había la necesidad.

Nunca baje el nivel del posicionamiento de tu marca personal , no importa de donde venimos, lo importante es para donde vamos . Dijo , Robert Henry, cuida tus emociones y nunca la subestimes. Precisamente porque somos seres emocionales y no podemos ir a la zona de vulnerabilidad donde podemos perder el control, bajar el nivel y perder más , por lo menos .