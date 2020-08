La millonaria capitalización de Apple y otros clics tecnológicos en América

Bogotá.- Estos son las principales clips tecnológicos de la semana en América.

1.Apple alcanza capitalización en bolsa de 2 billones de dólares

Apple se convirtió en la primera empresa estadounidense en alcanzar los dos billones de dólares de valor en bolsa. El gigante tecnológico, que prácticamente ha duplicado su capitalización bursátil en apenas dos años, es la compañía cotizada más valiosa del mundo y ha demostrado resistir a la pandemia e incluso salir reforzada de la etapa de confinamientos en EE.UU. y Europa, ya que en la primera mitad de 2020 aumentó su beneficio neto un 4 %.

2.Airbnb solicita salir a bolsa a las autoridades de EE.UU.

La plataforma de alquiler vacacional Airbnb presentó de forma confidencial la documentación necesaria para una salida a bolsa a la Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos (SEC, en inglés). La firma reveló que entregó un borrador con su propuesta para una oferta pública inicial de acciones comunes, cuyo número y precio «está por determinar» y que tiene que revisar el regulador bursátil.

3.Pulsera inteligente garantiza mantener distancia social

La necesidad de mantener el distanciamiento social como una herramienta para evitar el contagio por coronavirus llevó al desarrollo de una pulsera inteligente que garantiza mantener la distancia de seguridad en lugares públicos. La pulsera llamada Wardoo ayuda a que la persona que la porta pueda ser alertada sobre la cercanía que mantiene con otros individuos y, en caso de ser menor a 1,5 metros, envía un sonido que ayuda a que la persona se percate de que esa distancia es peligrosa.

4.EE.UU. aumenta la presión sobre Huawei

Estados Unidos aumentó la presión contra Huawei al adoptar una serie de medidas para limitar el acceso de la compañía china a microprocesadores producidos por otras empresas e incluyó a 38 afiliadas al fabricante de telecomunicaciones a la lista de entidades que pueden suponer una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. En mayo de este año, EE.UU. limitó la adquisición por parte de Huawei de semiconductores que estaban producidos de forma directa con software y tecnología estadounidense.

5.Epic Games demanda a Apple por retirar Fortnite de la App Store

El desarrollador estadounidense de videojuegos Epic Games demandó a Apple por retirar de su tienda App Store el popular videojuego Fortnite, de su propiedad. Se trata del último episodio de la disputa que mantienen ambas compañías desde hace meses y que se aceleró tras el anuncio de Epic Games de que de ahora en adelante permitirá a los jugadores realizar compras accesorias dentro de la propia aplicación de Fortnite.

6.Gmail y otros servicios de Google presentan fallas

El servidor de correo Gmail y otros servicios de Google, como Drive o Meet, presentaron varias fallas a nivel mundial durante la jornada de este jueves, que luego fueron solucionadas por el gigante tecnológico que en un comunicado recordó que «la confiabilidad del sistema es una de las principales prioridades de Google», sin dar más detalles de las razones de los problemas con varios de sus servicios.

