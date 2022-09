La Materialista lanza primera bola en juego entre Milwaukee y Los Mets | Un minuto de farándula

Entérate de todo lo que acontece en el mundo del entretenimiento en un solo minuto haciendo clic en el siguiente video.

Por Fernanda de la Rosa / Color Visión

La artista urbana La Materialista fue la encargada de realizar el primer lanzamiento ceremonial de un partido de béisbol de Grandes Ligas, disputado entre los Cerveceros de Milwaukee y los Metros de Nueva York.

A partir de hoy, OYE, la aplicación bilingüe de bienestar creativo cofundada por el artista y empresario, J Balvin, anuncia su lanzamiento como la aplicación que revolucionará la categoría de bienestar a través del concepto: transforma tus emociones en acciones creadoras.

El salsero boricua Marc Anthony está listo para reencontrarse con sus seguidores este jueves en el Estadio Olímpico Felix Sánchez donde celebrará sus cuatro nominaciones al Grammy Latino 2022 dentro del marco de su “Viviendo Tour”.

El regreso a los cines de «Avatar: The Way of Water» llega este jueves a República Dominicana con el estreno de «Avatar: el camino del agua», un filme estadounidense de fantasía que se estrena, al igual que «Don’t Worry Darling» y «The Invitation», y que es la secuela de Avatar (2009), trayendo al australiano Sam Worthington y a la actriz de origen dominicano, Zoe Saldaña en los papeles de Jake Sully y Neytiri.

La cantante colombiana Shakira asegura que se encuentra en «una de las horas más difíciles y oscuras» de su vida y que no hay un lugar donde pueda esconderse de los fotógrafos con sus hijos, además de resaltar que, para ella, escribir música es «como ir al psiquiatra», su «tabla de náufrago».

Dua Lipa hipnotizó este miércoles a sus fanáticos de Ciudad de México con su sensualidad, baile y sus intentos por hablar en español en un Foro Sol que lució lleno y que le aplaudió en todo momento.