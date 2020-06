La crisis poscovid aumenta el riesgo de la explotación infantil por internet

Se trata de una guía práctica que incluye también material de trabajo para niños y adolescentes divididos en tres categorías de edad (menores de nueve años, de nueve a once y de doce a dieciocho), para paliar los efectos de la crisis poscovid y el uso de internet elaborado por los expertos en telecomunicaciones de la ONU.

Los especialistas aseguran que “nunca antes se había visto a tantos niños en internet” como durante la pandemia que forzó al cierre de escuelas y obligó a al menos 1.500 millones de niños a confinarse en sus casas, sostuvo la directora de Desarrollo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Doreen Bogdan-Martin.

Además de haber más niños utilizando internet durante más tiempo, también bajó su edad media, con un fuerte incremento de usuarios entre los menores de nueve años.

Durante los confinamientos, los medios virtuales se convirtieron para los menores en la vía para conectarse con familiares y amigos, y para los adolescentes en una manera práctica de informarse y de expresas sus opiniones.

Sin embargo, “el acceso facilitado a internet y a las tecnologías móviles ha implicado riesgos de seguridad tanto en línea como fuera de línea”, ya que las redes criminales han buscado aprovechar las circunstancias para tender trampas a los niños y convertirlos en sus víctimas.

Por ello en el periodo de la pandemia los niños han estado igualmente expuestos a más contenidos y contactos dañinos.

“En todo el mundo los niños se están convirtiéndose en víctimas de explotación sexual y abuso, de ciberacoso, de radicalización y de reclutamiento para actividades ilegales”, dijo la representante especial de la ONU para el tema de la violencia contra los niños, Najat Maalla Mjid.

Los depredadores en línea “adaptan constantemente sus métodos a las nuevas realidades, y esto ocurrió durante la pandemia”, aseguró.

