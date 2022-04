La conflictiva relación de Johnny Depp y Amber Heard

Por: José Morón / Color visión

En la actualidad Johnny Depp y Amber Heard han estado viendose en un juzgado en Virginia. Depp está demandando a su exesposa por US$ 50 millones por un artículo de opinión que ella escribió en The Washington Post en 2018.

Después de 13 años desde su primer encuentro en en el set de la película «The Rum Diary», su historia se convirtió en un breve matrimonio que salió mal.

Heard y Depp comenzaron a salir en el 2012 y luego se comprometieron en 2014, según un reporte de la revista People. En 2015 Depp y Heard se casaron en una ceremonia privada en Los Ángeles, después de 15 meses de matrimonio Heard solicitó el divorcio. Obtuvo una orden de restricción temporal contra Depp, alegando que él abusó de ella mientras estaba bajo la influencia de las drogas y el alcohol.

Los actores emitieron una declaración conjunta en ese momento que decía: «Nuestra relación fue intensamente apasionada y, a veces, volátil, pero siempre unida por el amor. Ninguna de las partes ha hecho acusaciones falsas para obtener ganancias financieras. Nunca hubo ninguna intención de daño físico o emocional«.

Depp demandó a Heard por US$ 50 millones por difamación debido a su artículo en el Washington Post, alegando que le costó un lucrativo trabajo como actor. Heard no tuvo éxito en su intento de que se desestimara la demanda. Su caso de contrademanda de US$ 100 millones está en curso.

Este año, el juicio por el caso de difamación de Depp contra Heard comenzó en Virginia el 12 de abril. El abogado de Heard dijo en una declaración de apertura que Depp «intentará convertir este caso en una telenovela»

Depp reconoció en su testimonio que él y Heard tuvieron discusiones durante su relación, pero dijo: «Nunca llegué al punto de golpear a la Sra. Heard de ninguna manera ni he golpeado a ninguna mujer en mi vida«

Fuente: CNN