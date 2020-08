La cifra de contagios por COVID-19 supera ya en el mundo los 22 millones

Los fallecidos por el virus COVID-19 en el mundo se aproximan a los 800.000, ya que hasta las últimas horas se han registrado un total de 780.908 muertes.

El país más afectado por la pandemia de COVID-19, según estos datos, continúa siendo Estados Unidos, con 5,4 millones de contagiados y 171.821 muertos. Le sigue Brasil con 3,4 millones de infectados y 109.888 muertos.

Aunque el foco principal de la enfermedad sigue estando en América, la India ha experimentado un fuerte incremento de contagios hasta situarse en el tercer puesto y llegar a los 2,7 millones con 52.888 muertos (cuarto puesto).

En el preocupante listado de contagios por COVID-19 se sitúan también en cabeza Rusia, con 930.000 y Sudáfrica, con 592.144, seguidos de Perú, con 549.321; México, con 531.239; Colombia, que cuenta con 489.122; Chile, con 388.855 y España, en el décimo puesto con 364.196 infectados.

We need to prevent #COVID19 vaccine nationalism.

For this reason, @WHO is working with governments & the private sector through the ACT-Accelerator to ensure that new innovations are available to everyone, everywhere starting with those at highest risk.https://t.co/tWvILhopbB pic.twitter.com/MfVd9eUfX0