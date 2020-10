La cantante puertorriqueña Melina León revela que tiene COVID-19

View this post on Instagram

El Covid-19 llegó a mi. Agradezco de todo corazón su respaldo y mensajes de apoyo. También a la producción de #TuCaraMeSuenaUS por estar pendiente en todo momento de mi salud . La producción de Univision ha sido muy estricta con los protocolos. La semana pasada nos hicieron la prueba dos veces y aunque salí negativa en ellas, este fin de semana (tercera prueba) salí positiva. Durante los ensayos para interpretar a Alejandra Guzman me sentía asfixiada pero pensé que era algo en el aire que me estaba afectando. Mi intención era hacer un video hoy pero lamentablemente esto me ha dado fuerte. Tengo fiebre, tos y todos los síntomas . Es un proceso doloroso y màs cuando estoy fuera de mi casa y alejada de lo míos. Estoy tomando vitaminas e hidratándome para combatirlo. Esto no es juego por favor tómenlo en serio. No se lo deseo a nadie . Yo siempre salía con mi mascarilla, y considero he tomado todas las precauciones recomendadas por los expertos de salud. Por Favor, esto no es relajo y a todos nos puede dar de diferentes maneras. En mi caso tengo todos los síntomas y les cuento que es horrible. Pero en nombre de mi amado Padre saldré de esto con más fuerzas para estar de vuelta en los escenarios. #tucaramesuenaus – Los amo Melina León