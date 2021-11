La bienvenida de República Dominicana al programa de Visados H2b sobre Trabajadores No agrícolas en los EE. UU.

Por: Dra Carmen Herrera / Color Visión

Los beneficiarios de las visas H-2B deberán salir de EE.UU., por un periodo de 3 meses ininterrumpidos antes de solicitar la readmisión bajo el mismo tipo de visa.

Un paso interesantísimo, pues por muchos años había sido el anhelo de cientos de dominicanos, hoy celebramos ser parte de este importante programa, donde las empresas estadounidenses tendrán la oportunidad de contratar trabajadores dominicanos. Estos contratos podrán ser aprobados en principio por un año, con posibilidad de renovación al año siguientes y finalmente al tercer año, y ya al termino de este tercer periodo.

Ahora bien, crear la confianza necesaria mediante el respeto a las normas, será el gran desafío de los dominicanos.

El entusiasmo y esperanzas se han apoderado de los aspirantes a trabajar en los EE UU., pero es oportuno que sepan; que es mandatorio no haber violentado las leyes locales ni internacionales, pues toda persona en conflicto con las leyes es considerada inelegible para ingresar a los EE. UU., además este tipo de visado No es susceptible de waiver (perdón).

Demos un vistazo a los requisitos exigibles para la aprobación de la referida visa h2b, a saber:

En primer termino los empleadores tienen que agotar un proceso, deben cumplir con ciertos requisitos, dentro de los que se encuentran una oferta de trabajo válida, demostrando que el puesto de trabajo en oferta NO ha despertado interés en los ciudadanos de los EE. UU., de igual manera el futuro trabajador deberá presentar prueba de su intención de regresar a su país de origen después de que expire la referida visa.

¿Que pasa con los familiares inmediatos del beneficiario de la Visa H2b?

Los titulares de la visa H-2B también pueden salir y entrar nuevamente a EE. UU., libremente mientras la visa esté vigente. Los beneficios de este visado se extienden a los familiares, en este sentido se permite al trabajador extranjero ser acompañado por sus familiares inmediatos, cónyuges e hijos menores de 21 años, quienes deben tramitar una visa H-4.

El Visado H2b es un visado múltiple, que permite entrar y salir del territorio estadounidense a los beneficiarios, claro está, cumpliendo con los términos consensuados en su contrato de trabajo.

Ampliamos todos y cada uno de los requisitos para su elegibilidad mediante la Visa H2b, en Ensayo Jurídico, sábado a las 8pm., por Telefuturo Canal 23.

Hace unos meses le comentábamos mediante el artículo abajo indicado sobre ciertos privilegios bajo el pago de cuotas especiales para diversas categorías de visas, dentro de las cuales observamos la H2b, esto para aquellas personas y empresas que tengan prisa en la contratación y aprobación de su contrato de trabajo.

Privilegio para las Visas de Trabajo en los EE. UU.

El Premium Processing, proceso expedito o acelerado, se relaciona solo con peticiones de visas de trabajo.

Como es sabido, los recursos percibidos por La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), por concepto de pagos de las tarifas de visados son amplios, y generan sumas importantes para dicho departamento, no obstante siempre los han considerados como insuficiente, por ellos pretendían un aumento considerable, el cual entraría en vigencia desde el pasado 3 de octubre, la agencia ya se había ilusionado en aumentar en un 81% promedio las tarifas relativas a varios procesos migratorios, incluyendo reagrupación, waiver, y varios tipos de visados, pero estas aspiraciones se vieron frustradas, ante la decisión de un Tribunal Federal, el cual suspendió el alza temporalmente tras una demanda presentada por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. La decisión del tribunal se basó, en que el alza de las referidas tarifas era arbitrarias.

Ante lo expresado, el servicio de inmigración ha divulgado un alza en las tarifas de servicio acelerado ( premium) de visas a partir del 19 de octubre, que permite que ciertos trámites tarden solo 15 días en vez de demorar meses como ha sido la praxis.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) precisó que el referido aumento se basa en la Ley de Continuidad Presupuestaria de 2021. “El servicio de procesamiento prioritario permite a los peticionarios pagar una tarifa de presentación adicional para acelerar el proceso de aplicación de visados de trabajo, garantizando una respuesta de aprobación o denegación en un plazo no mayor a quince días.

El trámite acelerado de un proceso de aplicación de visa se efectúa mediante la Forma I 907, que actualmente tiene un costo de $1,440. USCIS ha indicado que la nueva tarifa será de $2,500.

Es oportuno destacar, que por el hecho de haber aplicado mediante este programa Premium, no significa que el visado será aprobado, el pago solo es garantía de un análisis y/o evaluación del proceso en un breve tiempo.

Algunos pagarán menos.

No en todos los casos en los que se utilice el Programa Acelerado el incremento será de 42.2%, para quienes soliciten estatus de no inmigrante H-2B (trabajadores temporales no agrícolas) o R-1 (religiosos) “la tarifa de procesamiento prioritario para peticionarios que presentan el Formulario I-129 será de $1,500 (un aumento de 4%)”.

El programa acelerado puede ser utilizado por las siguientes categorías de visa:

Entre las categorías de trabajadores que pueden entrar en el procesamiento Premium están extranjeros con habilidades o logros extraordinarios en ciencias, artes, educación o negocios, atletas reconocidos, artistas bajo programas de intercambio, entre otros:

-1 Comerciante

E-2 Inversionista

H-1B Profesionales

H-2B Trabajador no agrícola

H-3 Trabajador visitante de intercambio

L-1, L-1B y LZ Trabajadores transferidos

O-1 Trabajadores con habilidades extraordinarias

O-2 Trabajadores de apoyo a O-1

P-1, P-1S, P-2, P-2S, P-3 y P-3S Deportistas y artistas

Q-1 Programa de intercambio cultural

R-1 Religiosos

T-1 y T-2 TMEC

EB-1 Trabajadores con habilidades extraordinarias

EB-2 Trabajadores con título avanzado

EB-3 Profesionales especializados.

Dra. Carmen Herrera

Experta en Derecho de Familia y Migratorio

Instagram: dracarmenherrera