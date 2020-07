La actriz Naya Rivera desaparece tras caer al agua en un lago de Los Ángeles

La policía de Ventura, un condado al norte de la ciudad californiana, ha interrrumpido hasta la mañana del jueves las labores de búsqueda y rescate de la actriz Naya Rivera, que comenzaron tras recibir una llamada de emergencia horas después de que alquilara una embarcación de recreo junto a su hijo en el Lago Piru.

De acuerdo con medios de comunicación locales, los pasajeros de un segundo bote encontraron al hijo de Rivera, de 4 años, solo y dormido en el barco con un chaleco salvavidas.

Al parecer, el menor estaba ileso y comentó a las autoridades que salió a nadar con su madre pero ella nunca regresó.

En la embarcación alquilada se localizó un segundo chaleco salvavidas para adultos sin utilizar, según los primeros reportes.

A pesar de utilizar helicópteros, drones y equipos de buceo, los equipos de rescate no han conseguido dar con el paradero de Rivera en el Lago Piru, un reserva de 500 hectáreas, y continuarán con la búsqueda “en cuanto salga el sol”.

On July 8, ‘Glee’ actor Naya Rivera, 33, was reported missing after her son was found sleeping alone in a drifting boat in Lake Piru in Southern California. pic.twitter.com/Bku6GUejdk

The search for Naya Rivera in Lake Piru continues today after her 4-year-old son was found by himself in a boat, claiming she jumped into the water and never came back.



We’re sending our thoughts to Naya and her family, friends and fans. This mother will come back to her son. pic.twitter.com/t5HQfkfR04