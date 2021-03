Kourney Kardashian tiene un nuevo amor

Se llama Travis Barker y es el baterista de la banda Blink-182. Se conocen desde hace muchos años y ahora viven una nueva etapa de su amistad.

El amor vuelve a tocar a la puerta de Kourtney Kardashan. La hermana mayor del clan Kardashian está saliendo en plan romántico con el baterista de la banda Blink-182, Travis Barker. Esto estaría ocurriendo desde hace aproximadamente dos meses, aunque se conocen desde hace mucho tiempo y son amigos.

Las sospechas sobre esta nueva relación de la ex de Scott Disic, surgieron por una foto que publicó Kourtney en sus redes sociales. La imagen muestra un atardecer junto a la piscina del patio trasero de la residencia de su madre, Kris Jenner, en Palm Springs. Solo pocas horas después de esta publicación, Travis Barker compartió la misma foto en su story. La conclusión obvia es que ambos disfrutaron del mismo viaje de fin de semana a la casa de la matriarca de la familia Kardashian.

Además, Kourney ha publicado otras fotografías que hablan veladamente de la relación. En una de las imágenes posteadas puede verse su mano y las de Travis entrelazadas, acompañadas de la siguiente frase: “Cuando los amigos se convierten en amantes”.

Una fuente cercana a la pareja confirmó a la revista de espectáculo People que Kourney y Travis estuvieron juntos en Palm Springs y que han estado saliendo durante un mes o dos. Sin embargo, los protagonistas del romance aún no han confirmado su relación. Pero las pruebas hablan por sí mismas: las habituales, pero cortas apariciones de Barker en el programa formato reality show Keeping Up with the Kardashians. Además, al baterista se le ha visto de manera constante junto a Kourtney en la ciudad de Los Ángeles, California.

La inesperada historia de amor ha dado mucho de qué hablar. Y aunque siguen sin decir “somos pareja”, es un secreto a voces ambos han contribuido a divulgar. Durante una charla con la actriz Drew Barrymore, en el marco del programa de entrevistas del que es anfitriona, “The Drew Barrymore Show”, Barker se abrió sobre la diferencia entre Kourtney y algunas de sus otras parejas. “Hasta ahora he salido con chicas que no tenían hijos, y siempre lo he encontrado difícil”.

Asimismo, durante el programa dijo cosas que podrían tomarse como una confesión: “Ahora estoy saliendo con una mujer que es una madre estupenda, que es una gran amiga. Así que no tengo que preocuparme sobre esas cosas, es natural. Es un tema de madurez”.

¿Una vieja amistad o un antiguo romance?

Kourtney, de 41 años, y Barker, de 45, ya habían sido vinculados sentimentalmente en el pasado. Los primeros meses del año 2019 se dijo insistentemente que salían juntos. Sin embargo, en esa oportunidad la pareja desmintió categóricamente los rumores acerca de su relación afirmando que sólo sostenían una amistad. Al referirse a Kourney Travis dijo en ese momento: “Es como una querida amiga. Eso es todo. Quiero decir, la amo a muerte. Amo a su familia a muerte. Pero sí, solo amigos”. Demasiada pasión para ser solo amigos ¿no crees?