Kings of Leon revela sus raíces en City Sessions

Los fans pueden ver el concierto en el canal de Amazon Music en Twitch y en Prime Video a partir de las 6 p.m. PT.

Amazon Music se complace en anunciar que Kings of Leon, ganador de múltiples discos de platino y de premios Grammy, iniciará la nueva temporada de City Sessions, la nueva serie de conciertos transmitidos en vivo de Amazon Music. En vivo desde Copperline Ranch en Nashville, el episodio de estreno de la nueva temporada de City Sessions capturará un concierto especial del gran grupo de rock en vísperas del lanzamiento de su noveno álbum de estudio, Can We Please Have Fun, el cual se estrenará el 10 de mayo de la mano de Capitol Records.

El espectáculo City Sessions de Kings of Leon representa una especie de “regreso a casa” para el grupo. Can We Please Have Fun se grabó en el estudio Dark Horse en su ciudad natal de Nashville con el nuevo colaborador Kid Harpoon (Harry Styles, Florence + the Machine).

El nuevo álbum captura un lado nuevo de Kings of Leon que se remonta a sus orígenes difíciles y que al mismo tiempo va encontrando nuevos rumbos; su presentación en City Sessions brindará una mirada poco común a uno de los grupos de rock más grandes de esta era, el cual se sincerará frente a sus fans y familia. Como parte de sus City Sessions, Kings of Leon brindará una entrevista íntima para hablar sobre la inspiración detrás de su nuevo álbum, su carrera en ascenso y mucho más.

Los fans pueden ver el concierto en el canal de Amazon Music en Twitch y en Prime Video a partir de las 6 p.m. PT.

Con algunos de los nombres más importantes que se presentan en escenarios íntimos de todo el mundo, City Sessions es la principal serie de conciertos transmitidos en vivo de Amazon Music. La serie, que se lleva a cabo en lugares únicos alrededor del mundo, destaca a artistas de todos los géneros que tocan música nueva y hablan de su arte con sus fans. City Sessions, una muestra del mejor talento musical, destacará a algunos de los artistas más brillantes de todo el mundo e incluirá transmisiones en vivo desde la Ciudad de México, Londres, Madrid, Bogotá, Berlín, Buenos Aires, Milán y Puerto Rico. La última temporada de City Sessions contó con artistas como RAYE, Noah Khan, Hozier y Snoop Dogg. En las próximas semanas se anunciarán presentaciones adicionales de City Sessions.

Desde su debut en el 2003, Kings of Leon (Caleb (guitarra/voz), Nathan (batería), Jared (bajo) y Matthew Followill (guitarra) ha lanzado ocho álbumes: Youth & Young Manhood (2003), Aha Shake Heartbreak (2004), Because of the Times (2007), Only by the Night (2008), Come Around Sundown (2010), Mechanical Bull (2013), WALLS (2016), When You See Yourself (2021). Vendió más de 20 millones de álbumes y casi 40 millones de sencillos en todo el mundo.

La banda, que ha recibido múltiples discos de platino, ha tenido cinco sencillos en la lista Billboard Hot 100, sus siete álbumes de estudio en la lista Top 200 de Billboard y dos sencillos que alcanzaron el puesto número 1 en la radio Modern Rock. Con el lanzamiento de WALLS, la banda obtuvo su primer álbum en la posición número 1 del Billboard Top 200.

Además, ha tenido ocho nominaciones al Grammy, tres premios Grammy, tres premios NME, dos premios Brit y un premio Juno. Ha realizado giras en todo el mundo, tocando en los mejores lugares y encabezando festivales importantes como Bonnaroo, Lollapalooza, Austin City Limits y Glastonbury. La banda lanzará su muy esperado noveno álbum de estudio de larga duración, Can We Please Have Fun, el 10 de mayo con Capitol Records.