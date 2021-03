Kanye West no responde petición de divorcio de Kim “no cree que ella hable en serio”

in

ESTADOS UNIDOS.- Kanye West no ha respondido a la solicitud de divorcio de Kim Kardashian porque “no cree” que ella hable en serio sobre la separación.

La mediática estadounidense, que anunció oficialmente el mes pasado que la pareja tomaba caminos separados, aún no obtuvo ningún tipo de respuesta por parte del rapero ni de sus abogados. Al parecer, el músico no se toma muy en serio el deseo de su esposa y madre de sus cuatro hijos.

“Kanye no ha presentado una respuesta a la solicitud de divorcio porque todavía no acepta que Kim lleve el divorcio hasta su final”, dijo una fuente al sitio HollywoodLife.

“Él sabe cómo es Kim y sabe que ella no quiere hacer esto. Realmente no cree que Kim vaya a terminar con su matrimonio”, informó el informante el citado medio.“Kanye ve esto como un movimiento en un juego de ajedrez, por lo que no ha reaccionado ni hecho nada”

“Parece no tener planes de presentar una respuesta en el corto plazo”, agregó la fuente.Kanye West (The Grosby Group)

Kim Kardashian, de 40 años, solicitó el divorcio en febrero después de meses de rumores de que la pareja estaba atravesando una grave crisis en su matrimonio de seis años.

La empresaria y estrella del reality show “Keeping Up with the Kardashians” vive en su mansión de Los Ángeles con sus cuatro hijos: North, 7, Saint, 5, Chicago, 3 y Psalm, 1, mientras que Kanye, de 43 años, permanece en su rancho de Wyoming.

Las peleas de Kim y Kanye se podrán ver en los nuevos episodios de “Keeping Up With The Kardashians”, actualmente en su última temporada tras 20 años al aire.Kim Kardashian junto a sus cuatro hijos: North (7), Saint (5), Chicago (3), y Psalm (1)

El mayor escollo en las conversaciones del acuerdo de divorcio de la pareja podría estar en su casa familiar en Calabasas, California, que se sometió a un rediseño total ideado por Kanye y que la revista Architectural Digest la describió como “un oasis de pureza y luz”.

El poderoso y popular matrimonio estadounidense trabajó en su mansión minimalista totalmente blanca con el reconocido diseñador belga Axel Vervoordt. Pagaron USD 40 millones por la imponente propiedad y gastaron USD 20 millones en renovaciones.

En los últimos meses la pareja llevaba vidas separadas y su crisis tenía difícil solución. Con la solicitud del divorcio se terminó la historia de amor que parecía de cuento de hadas cuando se casaron en un castillo en Florencia, Italia, el 24 de mayo de 2014.