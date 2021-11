Kamala Harris asumirá temporalmente presidencia de EEUU

Este procedimiento «de rutina», informa la Casa Blanca, forma parte del examen médico que el mandatario está atravesando este viernes, el primero desde que tomó posesión del cargo en enero.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha recordado que esta situación no es nueva -ya ocurrió en 2002 y 2007, cuando el entonces presidente George W. Bush se sometió al mismo procedimiento-, pero se trata de la primera vez que el poder recae en una mujer.

