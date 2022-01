Juramentan comisionado Ejecutivo para reformar a la PN

Patricia Chirinos / Color Visión

SANTO DOMINGO.- Este viernes fue juramentado como Comisionado Ejecutivo para implementar los planes, estrategias, políticas y profesionalización de la Policía Nacional, José Vila del Castillo, quien se comprometió a garantizar el acceso a la justicia a todos los dominicanos.

«Yo les prometo que me voy a dejar la piel y voy a luchar para que el sueño de todos los dominicanos de tener una policía que sea no solamente una vertebradura social, sino la garante en toda República Dominicana, de los derechos civiles y humanos y del acceso a la justicia sea posible, expresó Pepe Vila Del Castillo.

El Comisionado pidió a la sociedad dominicana que «por favor» tengan fe con nosotros, «soy una persona muy discreta, no salgo practicamente en los medios, no me gusta, yo vinea trabajar, no tengo Twitter, Facebook ni Instagram, yo estoy aquí para trabajar».

Les dejamos el acto de juramentación del nuevo Comisionado Ejecutivo en el Palacio presidencial.

Rueda de Prensa – Comisionado de Seguridad Ciudadana. https://t.co/KWtgR3QVha — Presidencia de la República Dominicana (@PresidenciaRD) January 14, 2022

Avanzando hacia la creación de un cuerpo policial de vanguardia; hoy, el experto en materia de seguridad, #JoséVilaDelCastillo, fue designado como Comisionado Ejecutivo para la implementación de estrategias y políticas en la transformación y profesionalización de la @PoliciaRD.👮🏽‍♀️ pic.twitter.com/0uGfch6wYf — Presidencia de la República Dominicana (@PresidenciaRD) January 14, 2022

Fuente: Noticias SIN