Jugadores dominicanos de MLB no fueron evaluados antes de salir del país

Muchos de los jugadores a bordo de los dos vuelos chárter luego dieron positivo por el virus. Algunos de ellos eran asintomáticos en el momento del vuelo, pero luego dieron positivo durante el examen de admisión con sus respectivos equipos, confirmó la liga a Dougherty.

Más de 160 personas, incluidos jugadores y miembros del personal del equipo, abordaron los vuelos charter desde la República Dominicana a Miami el 1 de julio.

“Las pruebas de 160 jugadores asintomáticos en la República Dominicana habrían desviado recursos sustanciales del sistema de salud dominicano, donde la disponibilidad de equipos de laboratorio es escasa, y habrían requerido una excepción a los criterios de prueba del país, que no era algo que estábamos preparado para hacerlo “, dijo MLB en un comunicado.

Seis miembros de los Nacionales de Washington , incluidos los jardineros estrella Juan Soto y Victor Robles , tomaron los vuelos y ahora están aislándose. Cinco de ellos lo hacen por precaución, mientras que el sexto dio positivo al llegar al campamento, dijo una fuente a Dougherty.

La liga alquiló los vuelos para transportar con seguridad a los jugadores dominicanos a los Estados Unidos para el comienzo de los campamentos de verano. Se aconsejó a los jugadores que llegaran al aeropuerto con tres horas de anticipación, momento en el que les tomaron la temperatura y se les preguntó sobre posibles síntomas antes de abordar, según un memorando de la liga obtenido por The Post.

