Juanes y su nueva versión de la “Bilirrubina”

La versión libre del tema de Juan Luis Guerra realizada por el cantante colombiano, le otorga ritmo de pop-rock.

“Origen” es el nuevo material discográfico de Juanes. El cantautor colombiano versiona en este proyecto algunos de los temas que lo influenciaron antes de convertirse en artista. Es decir, las canciones que forman parte del soundtrack de su vida, aquellas que “siguen siendo un mapa al que vuelvo constantemente para recordar quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Es la música en lo profundo de mi corazón, que nunca se olvidará”, expresó a CNN en una entrevista reciente.

Por Fernanda De La Rosa

Algunos de esos temas son del género rock porque, durante su adolescencia, se sumergía en estilos musicales como el rock, metal y punk. Esta música le sirvió a él y a otros jóvenes como mecanismo para escapar de la frustración que le producía la violencia en que estaba sumergida su natal Medellín.

Pero Juanes también sabía apreciar ritmos musicales más tropicales, como la bachata, la cumbia, la salsa, el merengue o el reggae. Por ejemplo, temas exitosos como “La bilirrubina” de Juan Luis Guerra o “Rebelión” de Joe Arroyo. El 25 veces ganador de los premios Grammy y Latin Grammy, decidió incluir en su disco “Origen” estas canciones, por supuesto, dándole su particular toque.

Así, Juanes hace de “Rebelión” una versión rockera al imprimirle las guitarras eléctricas del rock. De la “Bilirrubina” también grabó una versión pop-rock

Al ser consultado sobre su juego con los ritmos en las canciones versionadas, Juanes señaló que “Digamos que parte de la idea inicial era no acercarnos a la original porque competir contra esas versiones, eso es imposible. De alguna forma tenía cierto miedo. ¿Cómo hacer una canción de Gardel, por ejemplo? Y lo que hicimos fue alejarnos lo que más pudimos de ahí, respetando obviamente la melodía y el tempo de la canción y la tonalidad de la mayoría de las canciones”.

En una entrevista, concedida a AP el intérprete de “La Camisa Negra” habló sobre la libertad creativa con la que fue realizado el álbum. Respecto al particular señaló: “Este álbum lo coprodujo con Sebastián Krys (e) hicimos una mancuerna muy especial. Era como cuando estábamos en el colegio que nos decía la profesora “dibujo libre”, o sea, haga lo que quiera, sin importar. Y eso fue muy chévere, como la libertad creativa de poder irnos por la bachata, por el reggae, trayendo elementos de la percusión colombiana, el rock de la guitarra, la batería. Y la forma de grabar el álbum también, que fue digamos muy cuidadosa, manual, orgánica, porque acá no hay nada programado, son personas tocando. Y eso me hacía mucha falta también”.