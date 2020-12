Juan Manuel Méndez: No soy político, soy un servidor público | Hoy Mismo

in

Hoy Mismo. Transmitido por Color Visión en vivo

Por: José Morón / Color Visión

No he visto guardia exitoso en política y no voy a gastar mi tiempo de vida en eso ni mis chelitos, expresó Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en Hoy Mismo por Color Visión.

“No soy político soy un servidor público”, reiteró el funcionario y señaló que se preparó para irse cuando hubo el cambio de gobierno.

Destacó que el presidente Abinader “tiene un contacto directo conmigo y me consulta siempre”.

