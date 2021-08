Énfasis. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color visión

Siempre he llevado una vida simple, no me he dejado llevar por la fama, expresó José Peña Suazo, merenguero dominicano, en Énfasis por Color Visión.

Sobre el presidente Abinader destacó que es un hombre de buenos principios y agregó que “Tiene una tarea difícil de la que saldrá con éxito”.