José Laluz: Danilo es una coyuntura en el PLD, pero pasará | Me Gusta de Noche

Me Gusta de Noche. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color visión

Yo no me he ido del PLD porque eso no es el PLD, eso es una coyuntura en el PLD, Danilo Medina y Leonel Fernández estuvieron o tienen 30 años mandando en el partido, pero ya su tiempo algún día pasarán, biológicamente, es así, expresó José LaLuz​ en Me Gusta De Noche​ con Jhoel López​ por Color Visión​.

Si el PLD no me deja un espacio para desarrollar un proyecto yo lo más probable es que establezca una alianza con un partido pequeño pero registrado para repotenciarlo, indicó.

Agregó que “yo lo que no entiendo es porqué en el PLD no me botan, yo no tengo planes de irme a menos que ellos me saquen”.

