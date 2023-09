José Altuve pega 3 jonrones consecutivos en juego contra Rangers

Altuve abrió el juego de la noche de hoy dando un cañonazo frente al abridor Nathan Eovaldi, un batazo de 108.3 millas y 406 pies por el jardín central.

Por Noticias Sin

El venezolano José Altuve se ha destacado en la serie contra los Rangers de Texas al anotar 3 cuadrangulares consecutivos.

Altuve abrió el juego de la noche de hoy dando un cañonazo frente al abridor Nathan Eovaldi, un batazo de 108.3 millas y 406 pies por el jardín central.

En la segunda entrada volvió a castigar al lanzador dando un nuevo batazo por el jardín izquierdo a 97.4 millas y 398 pies.

En el tercer inning luego del cuadrangular de Martín Maldonado, él segunda base de los Astros de Houston, volvió a conectar otro cuadrangular a 104.9 millas y 426 pies.

Para Altuve esta temporada no ha sido fácil, recordamos que al inicio de la temporada no pudo participar debido a una fractura en el pulgar izquierdo y luego una lesión en un oblicuo. Pero eso no le ha impedido seguir luciéndose en el juego.