Jorge Ramos: «Escribo para no explotar»

EFE.- Jorge Ramos, uno de los periodistas hispanos más influyentes en Estados Unidos y actual presentador de Univisión, ha compartido en una entrevista con EFE sus motivaciones y reflexiones sobre el periodismo y la política mundial, a propósito de la publicación de su nuevo libro «Así veo las cosas: lo que nunca te conté».Ramos, conocido por su estilo directo y cuestionador, expresó que su escritura es una forma de liberar la tensión acumulada por la dureza del mundo actual.

«Escribo para no explotar», afirmó, destacando que su libro es una antología de columnas y confesiones que revelan tanto su vida profesional como personal.Con más de tres décadas en el periodismo, Ramos ha sido un crítico ferviente de líderes políticos. Su valentía le ha costado enfrentamientos con figuras como Nicolás Maduro, Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador. «Soy un desobediente.

He entendido que en el periodismo tengo que hacer dos cosas: reportar la realidad tal y como es y cuestionar a los que tienen el poder», declaró.

El libro, publicado por editorial Planeta, recoge casi un centenar de sus más de 1.000 columnas, reflexionando sobre la ética periodística y desvelando el lado humano del corresponsal, quien ha cubierto siete guerras.Ramos, quien reside en Miami, ha sido acusado de comunista por sus críticas a Trump, mientras que sus cuestionamientos a Maduro le han valido ser tildado de derechista.

«En Miami me acusan de comunista; luego cuestiono a Maduro y ya no entienden; me gritan derechista, y cuando me enfrento a Trump, tampoco comprenden. Yo creo que lo único que deben entender es que siempre voy a estar del otro lado del poder», señaló.

El periodista lamentó la ausencia de líderes brillantes en la política actual y evocó figuras históricas como Mijaíl Gorbachov, Ronald Reagan, y Nelson Mandela, añorando una guía clara para el futuro mundial.

También criticó el panorama político de Estados Unidos, su país adoptivo, especialmente bajo las administraciones de Trump y Biden.Jorge Ramos, quien inició su carrera periodística tras emigrar a Los Ángeles en 1983, comparte en su libro experiencias personales, desde sus inicios como inmigrante hasta sus aventuras como corresponsal de guerra.

Revela también su faceta como padre de Nicolás, Paola y Carlota, una identidad que valora profundamente.La novelista chilena Isabel Allende, quien escribió el prólogo del libro, destaca a Ramos como la voz de los latinoamericanos inmigrantes y la cara de Univisión, reconociendo su impacto en la comunidad hispana.