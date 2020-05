¿Jordan o Kobe?, Pippen se inclina por la Mamba Negra

Tal es el caso del exjugador de los Chicago Bulls y miembro del Salón de la Fama, Scottie Pippen, quien aclaró nuevamente que Michael Jordan no fue el “Dios” de la NBA y añadió que fallecido escolta de los Ángeles Lakers, Kobe Bryant fue mejor que su ex compañero de equipo.

Pippen notablemente no muy contento como se vio su imagen expuesta en la docuserie intenta dar su parecer y verdad mas alla de su amistad con el denominado amo y señor de todos los tiempos en la NBA. En medio de una entrevista con el portal Essentially Sports, Pippen explicó las razones por las que piensa que “La Mamba Negra” estuvo por encima de Jordan.

“Kobe se esforzó mucho por ser como Michael, y realmente logró hacerlo. Cuando me pongo a ver videos o partidos viejos de él, pienso y me digo a mí mismo: ‘¡Este tipo de verdad era mejor que Michael Jordan!’ Trabajó muy duro, salió directamente de la secundaria, no necesitó pasar por Carolina del Norte y tener a un tipo como Dean Smith de entrenador. Estoy muy convencido, él era mejor que Michael, bastante, aunque muchos no logren verlo”, argumentó Pippen.

