Jonathan Villar de las Águilas Cibaeñas se pronuncia tras incidente en el partido

“Cuando no hay respeto no se respeta, si no me respetan ¿Por qué yo tengo que respetar?” Jonathan Villar

Por: Maholi Albuez

República Dominicana.- En un inusual giro de eventos, el jugador de las Águilas Cibaeñas, Jonathan Villar, expresó su frustración después del partido de ayer frente a los Leones del Escogido en el Estadio Cibao. El descontento de Villar surgió cuando el manager Tony Peña lo retiró del juego tras no lograr capturar un fly de foul cerca de él.

En un live a través de Instagram con el periodista Yancen Pujols, Villar manifestó su disgusto: «Cuando no hay respeto, no se respeta. Si no me respetan, ¿por qué yo tengo que respetar?». El jugador explicó que su incapacidad para atrapar la bola se debió a estar posicionado hacia el campo corto y que detuvo su carrera al no anticipar que la bola caería dentro del terreno de juego.

Villar aclaró que la decisión de jugar en el campo corto no fue suya, sino del cuerpo técnico. Además, señaló que lo que se suponía que debían observar no se tuvo en cuenta y que otras jugadas no ejecutadas no fueron tratadas con la misma severidad que él experimentó. Considera que su salida del juego sin previo diálogo fue una falta de respeto.

Jonathan Villar beisbolista

Después de ser retirado, Villar publicó en Instagram agradeciendo haber llegado a casa a salvo, generando controversias en las redes sociales. Sin embargo, dejó la puerta abierta a una posible reconciliación al expresar que regresaría al equipo si lo llaman y le piden disculpas.

Las Águilas Cibaeñas atraviesan una situación crítica después de su derrota ante los Leones, marcando la undécima derrota en el Estadio Cibao. Con un registro de 6 victorias y 15 derrotas en 21 partidos disputados, el equipo amarillo busca encontrar su rumbo en la temporada.