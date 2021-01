in

Pamela Todo Un Show. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color visión

Muchísimas veces han cuestionado mi sexualidad, ahora he demostrado que no, aseguró Jhoel López en Pamela Todo Un Show por Color Visión en una entrevista en la que reiteró que no es un hombre arrogante, pero sí seguro de sí mismo.

Destacó que Me gusta de Noche “me permitió combinar todo lo que yo sabía que podía ser” y sostuvo que su “late night” merece un Soberano por delante de otros programas.