Jennifer Lawrence va a ser mamá

Aunque la actriz y su pareja no lo han confirmado aún, se revelaron fotografías en las que luce ropa premamá. Ante la difusión de estas imágenes, su agente confirmó la feliz noticia.

Por Fernanda de la Rosa

La protagonista de la saga “Los Juegos del Hambre”, Jennifer Lawrence está esperando por primera vez un bebé junto a su marido, el director de arte, Cooke Maroney. Ha sido su agente el encargado de confirmar la noticia mediante un comunicado enviado a la revista especializada en el mundo del espectáculo People, después de que surgieran rumores al respecto porque la actriz fue vista luciendo ropa premamá.

Lawrence de 31 años siempre ha preferido mantener su vida privada lejos de las cámaras y los medios de comunicación. Puede que por esa razón no compartió la feliz novedad a través de sus redes sociales, como sí hicieron en su momento figuras como la socialité, Kylie Jenner. De hecho Lawrence ni siquiera cuenta con perfil de Instagram propio; aspectos de su vida como la relación con su marido, salieron a la luz tan solo unos pocos meses antes de su compromiso de bodas. A este chico tampoco le gustan los escándalos ni dar centimetraje a la prensa del corazón.

La pareja comenzó su noviazgo en mayo de 2018 después de que la actriz diera por finalizada su relación con el director de cine Darren Aronofsky. Se casaron en octubre de 2019 y ahora están esperando su primer bebé juntos.

El joven matrimonio no ha confirmado nada al respecto. Pero no sería extraño que no confirmaran la buena nueva. Por esta razón la prensa especializada especula que no tendrán mucha información oficial respecto al embarazo de la intérprete.

Nueva película

Todo indica que a la protagonista de filmes como “Madres”, “Pasajeros” y “Juegos del destino” le va muy bien. No solo va a tener un bebé con el hombre que ha descrito como “la persona más grande que ha conocido”. También al final de este año estrenará una película en la plataforma Netflix, en la que comparte luminarias con muchos grandes como Meryl Streep, Leonardo DiCaprio o Cate Blanchett.

La película se llama “No mires arriba” y solo se tienen algunos detalles sobre ella. Por ejemplo, se sabe que se estrena en cines el 10 de diciembre y llega a Netflix en todo el mundo el 24 de diciembre.