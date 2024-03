Janina Rosado: directora musical de “Matilda El Musical” en República Dominicana

La destacada pianista Janina Rosado tendrá a su cargo la dirección musical de “Matilda El Musical que subirá este año al escenario en República Dominicana de las manos de la experimentada Edilenia Tactuk y de su hija Alicia Cabrera.

Santo Domingo, D.N.Janina Rosado, pianista, arreglista, directora musical, co-productora de Juan Luis Guerra, ganadora de diez estatuillas de Latin Grammys estará al frente de la orquesta que estará tocando en vivo durante las funciones del musical.

“La música de Matilda es mágica y cautivadora, y tener a Janina como protectora de la misma es un gran privilegio y honor para todo el equipo. Nos llena de orgullo, no solo porque ella representa lo mejor de nuestra música, y del talento dominicano, sino porque por primera vez en mucho tiempo, el teatro dominicano tendrá a una mujer dirigiendo una orquesta para un musical”, expresó Alicia Cabrera Tactuk, co-directora del musical.

En el 2022, Janina Rosado fue honrada como “Leading Lady of Entertainment» por los Latin Grammy y el pasado año lanzó su primer libro “El Merengue Contemporáneo: Manual Para La Base Rítmica”, un aporte a la música dominicana que va dirigido a músicos experimentados y estudiantes.

PAOLA GONZÁLEZ, DIRECTORA VOCAL

“Matilda El Musical” es una adaptación teatral de la novela infantil de Roald Dahl, «Matilda», con libreto escrito por Dennis Kelly y música y letra por Tim Minchin. Esta maravillosa producción cuenta con unas 17 canciones interpretadas por Matilda y todo el elenco, que tendrán como directora vocal a Paola González, destacada soprano con una extensa carrera como cantante de ópera y maestra de canto. Tiene un Doctorado en Música y Maestría en Música con Especialización en Canto Lírico por el College-Conservatory of Music de la Universidad de Cincinnati y un Diplomado en Perfeccionamiento Vocal por parte de la Accademia Musicale Europea en Roma, Italia. Ha dirigido voces en numerosos musicales populares, incluyendo “Chicago”, “La Tiendita del Horror”, “Una Vez En Esta Isla”, “In the Heights”, “Mariposas de Acero”, entre otros destacados musicales

ERICK ROQUE, COREOGRAFO

El coreógrafo del musical será el bailarín Erick Roque, un artista con una amplia experiencia como maestro y coach de Hip Hop. Ha sido premiado por su talento en el Subcampeonato Mundial de Hip Hop Dance en Arizona y como Semifinalista en el programa America’s Got Talent y Finalista en Got Talent España junto al grupo de baile DaRepublik. Con más de 10 años de experiencia, ha logrado desarrollar un estilo único de enseñanza que combina la técnica del hip-hop con el teatro musical, dando como resultado un estilo de baile fresco y lleno de energía.

DIRECTORES DE MATILDA, EL MUSICAL

La producción general de Matilda El Musical está a cargo de Edilenia Tactuk y la dirección del mismo será responsabilidad de Attilio Rigotti un destacado director y diseñador chileno con experiencia en Broadway y Off-Broadway. Como educador ha compartido su conocimiento en teatro, diseño de video y tecnologías en Tisch School of The Arts, Juilliard y SUNY Purchase. Su talento y contribuciones han sido reconocidas por medios como The New York Times, Vulture y American Theatre. Alicia Cabrera Tactuk una joven artista multidisciplinariaque ha incursionado en diversas producciones de eventos y televisión como productora y directora creativa. Alicia se graduó de Production and Design en Tisch Drama en New York University, especializándose en regiduría y diseño escenográfico con enfoque en arte y diseño digital.

CASTING COMPLETADO

Durante las últimas tres semanas, el equipo del musical ha revisado y considerado diligentemente más de 300 solicitudes de talentosos intérpretes ansiosos por unirse al elenco de esta producción. Las audiciones fueron un testimonio del talento presente, haciendo que el proceso de toma de decisiones fuera tanto desafiante como gratificante para el equipo de producción. Cada audición mostró la pasión, dedicación y creatividad de los intérpretes, reflejando el espíritu de «Matilda El Musical».

«Hemos quedado abrumados por el increíble talento que hemos visto durante el proceso de audición. La pasión y el compromiso mostrados por todos los intérpretes, realmente nos ha impresionado. Estamos emocionados de conformar la familia que convertirá a Matilda en una producción inolvidable” expresó la productora Edilenia Tactuk

EL PODER DE LA CONEXIÓN HUMANA

“Matilda El Musical” tiene una historia que gira en torno al poder del conocimiento y la educación, donde Matilda encuentra consuelo y empoderamiento en los libros y el aprendizaje, a pesar de la negligencia y la opresión que enfrenta. Frente a la adversidad, Matilda mantiene su resiliencia y determinación, inspirando a otros a encontrar fuerza en momentos difíciles, y a unirse a la rebelión. La obra también subraya la importancia de la bondad, empatía y la compasión, recordando el poder transformador de la conexión humana.

«Matilda El Musical» promete cautivar al público con su encantadora historia, personajes memorables y actuaciones espectaculares. Sigue los pasos de este proyecto en Instagram @MatildaElMusical y en la pagina: www.matildaelmusicalrd.com