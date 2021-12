Jandy Ventura: Mucha gente no sabe el tipo de padre que fue Johnny Ventura | Énfasis

Énfasis. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color visión

Mucha gente no sabe el tipo de padre que fue Johnny Ventura, no se olvidaba de ningún cumpleaños, no se le pasaba nada, yo hablo con mis hijos todos los días, como mi padre lo hizo”, expresó Jandy Ventura en esta entrevista exclusiva para Énfasis por Color Visión.

“Yo tengo muchos conocidos y pocos amigos de largo tiempo. Aprendí de mi papá a “clasificar” a mis amigos, sé con quién cuento, sé quién da para esto y quién para aquello”, dice Jandy Ventura en este segmento de la entrevista con Énfasis por Color Visión.